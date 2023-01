Payback | governo pronto a fermare i rimborsi delle imprese

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Prima che tutto, o quasi, frani, bisognerà intervenire. Ildi Giorgia Meloni èa mettere una pezza sulla delicata questione del, il meccanismo che impone all’industria farmaceutica, in particolare a quella che rifornisce le regioni di dispositivi medici, di concorrere nella misura del 50% al disavanzo per l’acquisto dei suddetti beni. E quest’anno il conto rischia di essere particolarmente salato, circa due miliardi di euro da rimborsare ai governatori. Le aziende con le spalle più grandi potrebbero anche farcela, ma quelle minori decisamente no. E allora si rischierebbe una moria di piccole eccellenze tutte italiane. In realtà, sta già accadendo. In Alto Adige, terra non certo povera difarmaceutiche, numerose aziende che hanno fornito dispositivi medici (mascherine, guanti, camici, ...