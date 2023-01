Paura in campo | calciatore collassa dopo un colpo di testa | VIDEO

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Momenti di grandenel mondo del calcio, esattamente nella partita della quarta divisione spagnola tra Guijuelo e Arenteiro. La sfida è stata sospesa al 65? a causa delle cattive condizioni del terreno e della pioggia e a seguito di un gravissimo episodio. Il difensore centrale dell’Arenteiro Pol Bueso èto a terra allo stadio municipale di Guijueloaver respinto diil pallone.l’intervento dell’assistenza medica, ilè stato trasferito in ambulanza in un ospedale di Salamanca. Il difensore ha perso in un primo momento i sensi, poi ha ripreso conoscenza. Ilstato sottoposto ad una serie di esami dai quali è emersa una distorsione cervicale estrema. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità e il difensore è ...

"Stiamo vivendo questa partita con entusiasmo e serenità, ce la siamo guadagnata sul campo e sarà una gran bella cosa scendere in campo e giocarcela con le nostre armi".Momenti di paura nella quarta divisione spagnola: il calciatore Pol Bueso è collassato dopo aver colpito di testa la palla, trasportato in ospedale ...