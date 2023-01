Partono le domande per la disoccupazione agricola | ecco perchè ora sono così convenienti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 9 gennaio 2023)leper la, uno strumento molto importante nel mondo dell’agricoltura e che consente a tanti agricoltori di andare avanti viste le durissime situazioni economiche che connotano questo ambitodifficile della nostra economia. Specialmente al sud l’agricoltura attraversa sempre notevoli problemi e laè un ammortizzatore sociale molto importante. Dai primi di gennaio fino al 31 marzo si può presentare la domanda per tutti quei lavoratori agricoli che abbiano perduto il lavoro.(I Love Trading)Si tratta come abbiamo detto di un’indennità assolutamente cruciale nel mondo dell’agricoltura e quindi è importante capire come si può richiedere e per quale ...