Parlamento assaltato col suo consenso La Corte Suprema destituisce il governatore

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ombre sempre più lunghe dopo l'assalto al Congresso del Brasile da parte dei sostenitori di Bolsonaro. Il giudice dellabrasiliana Alexandre de Moraes ha destituito per 90 giorni ildi Brasilia, Ianeis Rocha, per essere stato presumibilmente a conoscenza dell'assalto alle istituzioni da parte dei sostenitori di Bolsonaro. Moraes ha preso questa decisione a seguito della richiesta di un senatore, Randolfe Rodrigues, e dell'ufficio del procuratore generale, considerando che i manifestanti avevano l'approvazione del governo di Brasilia per compiere l'assalto. «La violenta escalation di atti criminali ha portato all'invasione dei palazzi del Palazzo Planalto, del Congresso Nazionale e delladi Cassazione Federale, con depredazione di beni di demanio pubblico, come ampiamente ...