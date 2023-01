MilanLive.it

L'AD del club brianzolo, grande leggenda del mondo milanista, è letteralmente impazzito al gol del, dando sfogo ad un'esultanza diventata subito virale sui social. I tifosi rossoneri e tutto ......Questo non era ilche volevamo. Dovremo fare meglio nelle prossime gare'. RINNOVI BENNACER E LEAO - 'Possono arrivare buone notizie Non lo so, fosse per me smetterei di parlare di... Pareggio e infortuni: Inter, doppio stop dopo il Monza L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio tra il "suo" Milan e la Roma allenata da Josè Mourinho.SERIE A - Tutta la delusione dell'allenatore del Milan dopo il 2-2 con la Roma: "Non è il pareggio che volevamo, meritavamo la vittoria".