Agenzia askanews

... ma quest'anno, il discorso al Corpo diplomatico diFrancesco contiene una grande novità: la situazione delle donne nel mondo esta avvenendo in ...Lo ha dettoFrancesco ricevedendo in Vaticano il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa ... Penso specialmente aaccaduto recentemente in Perù e nelle ultime ore in Brasile, - ha ... Papa: quanto accaduto in Brasile segno indebolimento democrazia In questi giorni successivi alla scomparsa del Papa Emerito si è molto dibattuto e lodato il suo periodo progressista come Padre conciliare durante il Concilio Vaticano II, dimenticando le (...) ...Città del Vaticano, 9 gen. (askanews) - In molte aree del mondo si sta assistendo ad un preoccupante 'affievolimento della democrazia'.