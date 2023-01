Papa Francesco | “E’ in corso la terza guerra mondiale di un mondo globalizzato”

Leggi su tpi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Oggi è inladi un, dove i conflitti interessano direttamente solo alcune aree del pianeta, ma nella sostanza coinvolgono tutti”. Queste le parole didurante il disad ambasciatori e rappresentanti dei Paesi accreditati presso la Santa Sede, ricevuti in Vaticano. “L’esempio più vicino e recente è proprio lain Ucraina, con il suo strascico di morte e distruzione; con gli attacchi alle infrastrutture civili che portano le persone a perdere la vita non solo a causa degli ordigni e delle violenze, ma anche di fame e di freddo. Al riguardo, la Costituzione conciliare Gaudium et spes, afferma che ‘ogni atto di, che mira ...