Agenzia ANSA

Leggi Anche Sonia Bruganelli: 'Andate oltre i letti separati, conho costruito una grande famiglia' Presente l'affollato 'salottino' capitanato da Miss Claudia ( Claudia Ruggeri ), con persone comuni, al tempo stesso estremamente originali, che pongono ...Sonia Bruganelli è volata negli USA per trascorrere qualche giorno in famiglia e per conoscere il nipotino Sebastiano - nato dall'amore tra Stefano(figlio di) e la moglie Candice - ... Paolo Bonolis torna con Avanti un altro! Da poco tornata al Grande Fratello Vip dopo aver ripreso il posto che aveva lasciato a Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, Sonia Bruganelli sarebbe pronta ...Dal 9 gennaio, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, alle 18.45 su Canale 5. Bonolis, mattatore storico del game show, ritorna per la dodicesima stagione alla guida del preserale più bizzarro della ...