(Di lunedì 9 gennaio 2023) ' Uomini e Donne ' riprende, dopo la pausa natalizia, con. La dama e il cavaliere del trono over sono usciti per approfondire la loro conoscenza, manon è sincero e in ...

TGCOM

' Ci siamo conosciuti, abbiamo fatto l'amore ', rivelacheil cavaliere. ' Avevo capito che non voleva dirlo, perché vuole conoscere le altre ', aggiunge la dama che non riesce a ...... Alessandro afferma chegli ha chiesto di riferire alla direzione di scegliere lo stesso albergo, per non metterla in imbarazzo, ma anche qui la dama lorivela a tutti che la ... Paola sbugiarda Alessandro: "Abbiamo fatto l'amore, ma lui non voleva dirlo "