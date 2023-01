Palermo | bici lanciata da un cavalcavia finisce sopra a un treno | il gesto ripreso dalla stazione – Video

Giornale di Sicilia

Secondo la prima ricostruzione i vandali hanno colpito uno dei treni più capienti della tratta trae Punta Raisi. Non è la prima volta che succede: nelle scorse settimane, qualcuno ha ...Il lancio di una bicicletta contro un treno dal sovrappasso pedonale della stazione di Tommaso Natale è stato un atto vandalico preparato nei minimi particolari, una bravata pericolosissima pensata ... Palermo, lanciano una bici mentre passa il treno a Tommaso Natale: fiamme e danni Alcuni vandali hanno lanciato una bicicletta sulla linea elettrica della stazione di Palermo “Tommaso Natale” mentre passava il treno che andava a Punta Raisi. In seguito al lancio è divampato un ince ...Gli agenti della polizia municipale hanno multato a Palermo due locali della movida: uno in via Beati Paoli e l'altro in corso Domenico Scinà ...