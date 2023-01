Palazzo Mosti | giovedì vertice operativo sul problema cinghiali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon un avviso firmato dall’assessore ai Servizi Sanitari Alessandro Rosa e dal dirigente Gennaro Santamaria è stato convocato perprossimo 12 gennaio, alle 10 nella sala Giunta di, un, con tutte le autorità competenti, per affrontare latica degli avvistamenti dinel centro abitato della città di Benevento. Alla luce delle segnalazioni sulla presenza di ungulati anche in zone a forte densità abitativa, l’amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella ha ritenuto necessario concordare la definizione e la programmazione di una strategia d’intervento per adottare correttivi tanto a salvaguardia della incolumità pubblica quanto a tutela della salute animale. L'articolo ...