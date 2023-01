Agenzia ANSA

Le devastantidella scorsa estate - in cui sono morte più di 1.700 persone - e la crisi ..."investimenti massicci" e una riforma del sistema finanziario internazionale per aiutare il,..."I bambini che vivono nelle aree colpite dalleinsono stati spinti sull'orlo del baratro", ha dichiarato Abdullah Fadil, rappresentante dell'Unicef nel Paese. "Le piogge possono ... Pakistan: alluvioni, aiuti internazionali per 9 miliardi dollari - Mondo (ANSA) - GINEVRA, 09 GEN - Il Pakistan ha annunciato di aver ricevuto più di 9 miliardi di dollari in aiuti internazionali per la ricostruzione ...A più di quattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale sono ancora tanti i bambini vivono in prossimità di acque contaminate mettendo a rischio la loro sopravvivenza ...