Padre Georg in udienza da Papa Francesco | primo incontro dopo polemiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilstamani ha ricevuto inmons.Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, già segretario particolare delemerito. L’, reso noto dal Vaticano, arriva all’indomani delle accuse alda parte del prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare delemerito che, in un libro di imminente uscita le cui anticipazioni sono state diffuse nel giorno dei funerali di Ratzinger, ripercorre il difficile rapporto conraccontando di essere rimasto scioccato quando illo rese un prefetto dimezzato: “Lui mi guardò con espressione seria e disse a sorpresa: ‘D’ora in poi rimanga a casa. Accompagni Benedetto, che ha bisogno di lei, e faccia scudo’. Restai ...

Corriere della Sera

... don Alberto Varinelli, ha scritto una lettera aperta per invitarea bloccare la pubblicazione del libro finito 'nel mirino'. L'appello è stato poi condiviso da altri sacerdoti. 'So che ...Un faccia a faccia dopo le polemiche di questi giorni, e il terremoto sollevato dalla pubblicazione del libro di, da cui sono emersi sfoghi contro il Pontefice argentino. Un incontro che ... Padre Georg in udienza da Papa Francesco, oggi Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza Mons. Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede.Papa Francesco ha visto questa mattina monsignor Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Papa Benedetto XVI. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana. L ...