Ounahi | oltre al Napoli c’è il Leeds L’Equipe

(Di lunedì 9 gennaio 2023)fa il punto della situazione attorno a Azzedinee le voci di mercato che lo vedono coinvolto. Il centrocampista dell’Angers, superstar del Marocco agli ultimi Mondiali, è conteso dai club di mezza Europa, tra questi anche il. Adesso sembra ci sia il, squadra della Premier League, che pare abbia offerto una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Ne scrive così il quotidiano francese: “Dopo il, che ha fatto un’offerta verbale stimata in 15 milioni di euro, è stato ila fare una mossa concreta nei giorni scorsi per Azzedine. Il club inglese ha offerto 25 milioni di euro all’Angers per il proprio giocatore”. Il giocatore, si apprende da, non accetta di buon grado la destinazione. Nel frattempo c’è ...

Su Zahaai bianconeri c'è anche l'interesse del Barcellona. A proposito di Juventus, non ... Napoli che continua a seguire il centrocampista marocchino dell' Angers , A zzedine, sul quale ...Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla dell'interesse del Napoli per Azzedine. Sembrerebbe che il Napoli abbia intenzione di non andarei 20 milioni fissati per l'acquisto del calciatore marocchino rivelazione del Mondiale in Qatar. Gli azzurri arriverebbero ad una ... Ounhai: oltre al Napoli c'è il Leeds (L'Equipe) Calciomercato Napoli - Ciro Venerato alla Domenica Sportiva parla dell'offerta per Azzedine Ounahi calciatore di proprietà dell'Angers.Il Napoli affronterà oggi il match del Ferraris contro la Sampdoria. Oltre alla Serie A gli azzurri monitorano anche il calciomercato.