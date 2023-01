Ounahi dice si al Napoli | la differenza tra domanda ed offerta

napolipiu.com

Giuntoli ha ormai il chiodo fisso di. Per questo ha più volte parlato con l'Angers, al momento ultima in classifica in Ligue 1 . La società francese non vorrebbe però privarsi del calciatore a ...Soldi non ce ne sono e prima o poi, come si, i nodi vengono al pettine. Il mondiale ha ... che non chiede la luna, ha solo 22 anni, ha fantasia e corsa: si chiama Azzedine. E guarda caso l'... Venerato: “Napoli ingaggio triplicato per Ounahi, partita un’offerta. La situazione” Novità importanti in casa Napoli: il club di De Laurentiis dovrà addio per un colpo da 30 milioni di euro, la novità ...Calciomercato Napoli - Ciro Venerato alla Domenica Sportiva parla dell'offerta per Azzedine Ounahi calciatore di proprietà dell'Angers.