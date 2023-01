Osimhen diventa leader | l’ascesa del bomber per il Napoli da scudetto

Spazio Napoli

... evidentemente, il rischio di prendere golmolto più alto Il rammarico di Pioli: "Ci siamo ...di Spalletti però è riuscita a spazzarli via con una grande giocata sull'asse Mario Rui -, ...una partita delicata per il momento del Napoli che deve rassicurare sulle sue condizioni di ... A Marassi il Napoli deve assicurare spazio a, micidiale nelle accelerazioni. Se il ... Osimhen segna e diventa il secondo nella storia a riuscirci: prima di lui solo Weah! Il Milan ha controllato a lungo la partita, con i cambi Pioli ha abbassato la qualità. La Roma aveva una sola arma: gli schemi a palla inattiva e l’ha sfruttata ...La luce che emana Osimhen, con la sua classe e la sua forza, ha illuminato il Napoli in una domenica cominciata con la vergogna degli scontri in autostrada tra ultrà napoletani e romanisti, ...