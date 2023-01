Osimhen | Complimenti alla squadra per la vittoria | sono contento per il gol | mi sento un leader

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Victor, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la gara vinta contro la Sampdoria, ecco le sue parole: "Prima di tuttoper la. A San Siro non abbiamo giocato bene, ma abbiamo reagito bene. Era importante iniziare bene la gara.per il gol. Ringrazio Spalletti per le belle parole, miun, ma tutti dobbiamo contribuire per il bene della. Napoli-Juventus sara' una grande sfida. Ora ci rilassiamo, poi inizieremo a pensare a quel match dove tutti posfare la differenza".

