Orsolini illude il Bologna | l' Atalanta vince in rimonta 2-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Gian Piero Gasperini ribalta la suanell'intervallo e la Dea passa inal Dall'Ara. Il tecnico sorprende tutti lasciando negli spogliatoi Hateboer e Pasalic alla fine del primo tempo e inserendo un sontuoso Zappacosta e un velocissimo Boga. Poi fa uscire Zapata per Ederson e alla fine ha ragione lui. L'riscatta un primo tempo grigio ed in meno di un quarto d'ora, con le firme di Koopmeiners e Hojlund, mette al tappeto per 2-1 unche si è illuso troppo presto dopo la rete di. I felsinei nella ripresa si squagliano come neve al sole e finiscono imprigionati nella ragnatela nerazzurra.sbarazzino ed arrembante in avvio. Pronti via edentra in area da destra e spara ...