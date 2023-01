TGCOM

Lei - Il tuoideale è un uomo misterioso, enigmatico, ma non troppo complicato. Vuoi che si prenda cura di te, ma che sia anche capace di lasciarti i tuoi spazi. Naturalmente, è sempre assai ...Tuttavia, alcuni potrebbero avere un incontro inaspettato o, se hai una relazione, trovare il tuomolto geloso. Vergine per l'di Branko di oggi se senti il bisogno di fare un passo ... Oroscopo: il partner giusto in base al tuo Segno L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 gennaio 2023: grande romanticismo per i nati nel segno dell'Acquario, mentre il Cancro manifesta un umore un po' altalenante ...Ariete: La giornata di domani non sarà delle migliori soprattutto per quanto riguarda l’amore per cui cercate di tenervi lontani dalle polemiche. Cercate di fare il minimo indispensabile ma non scorag ...