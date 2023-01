Oroscopo del Sud | la Luna è a favore di Pesci e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Buongiorno a tutti, è arrivato il momento dell'di oggi! Siete pronti per scoprire cosa vi attende nelle prossime ore? Il vostro intuito non vi deluderà e, con un po' di fortuna, potremmo portarvi qualche buona notizia. Ascoltate attentamente e vedrete che sorprese gradite avrete in serbo da parte degli astri. Ariete L'o di oggi per l'Ariete sarà abbastanza difficile, quindi consiglio di evitare problemi che possano portare ad una disputa. Forse sentirai la tentazione di lanciarti nell'azione, ma prenditi il tempo per riflettere prima di agire e scegli con cura le parole da dire. Avresti bisogno di solitudine ed è essenziale che tu faccia cose che la distendano come dedicarti a meditare o fare qualche attività creativa... Non è un momento esaltante ma non scoraggiarvi: troveremo ben presto nuovo slancio quando questa fase passerà. Toro I nativi del Toro oggi ...