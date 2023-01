Ora dai capelli è possibile diagnosticare l’autismo | diagnosi rivelatesi esatte nell’81% dei casi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Per la prima volta, e’ stato sviluppato un test in grado di rilevare i disturbi dello spettro autistico dal prelievo di una singola ciocca di. A riuscirci gli scienziati dell’azienda newyorkese LinusBio, che hanno pubblicato un articolo sul Journal of Clinical Medicine per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Manish Arora, ha ideato un approccio accurato all’81 per cento nelnei bambini. L’esame diagnostico valuta la presenza di metalli come piombo e metallo nei, correlati ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. Per effettuare il test, spiegano gli esperti, e’ sufficiente prelevare un campione die inviarlo a un laboratorio di analisi. Un laser rimuove quindi lo strato superficiale dei...