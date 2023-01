OPPO A78 5G è ufficiale | un low-cost davvero speciale

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’A78 5G è, anche se solo in Malesia per adesso: si tratta della versione ribrandizzata dell’A58 5G, che ricordiamo essere stato lanciato mesi fa sul mercato cinese. Il device dispone di uno schermo LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refresh rate a 60/90Hz. Il telefono è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 (octa-core a 7nm da 2,2GHz e GPU Mali-G57 MC2 a 950MHz) con 6/8GB di RAM LPDDR4x (+5GB virtuali), 128/256GB di storage interno UFS 2.2 (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8) e di un sensore in bianco e nero da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.0). Tra le connettività presenti troviamo il supporto DualSIM, il 5G, il Wi-Fi ac dual-band, il Bletooth ...

TuttoAndroid.net

Lo smartphone entry level5G è stato presentato in Malesia, come variante identica per caratteristiche tecniche e design del recenteA58 5G .5G dispone infatti di uno schermo HD+ da 6.56 pollici con ...4 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo FONTE Notizie RelazionateReno8 RumorAndroid5G ufficiale in Malesia: è un A58 5G rimarchiato 4 09 Gennaio 2023 OPPO A78 5G è ufficiale con una CPU MediaTek Dimensity 700 e una grande batteria OPPO ha lanciato ieri un nuovo smartphone economico in Malesia: si chiama A78 5G ed è equipaggiato con chip MediaTek Dimensity 700, display HD a 90 Hz con notch a goccia e fotocamera principale da 50 ...OPPO ha lanciato l'A77s nell'ottobre del 2022. Il telefono ha ottenuto molti riscontri positivi. Alla luce di tutto ciò, il brand cinese ha deciso di .... Alla luce di tutto ciò, il brand cinese ha de ...