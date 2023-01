Ooze | un leak mostra il probabile nuovo shooter per PS5

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un recentehato delle immagini relativi ad unin uscita su PS5:. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Une recenteha suggerito l’uscita di untitolo sci-fi in uscita per la console di casa Sony e in sviluppo proprio presso Sony XDev. Il titolo, stando alle indiscrezioni, dovrebbe chiamarsie dovrebbe essere sviluppato con Unreal Engine 5 e ovviamente si tratta di un gioco alle prime fasi di sviluppo e realizzazione e che dovrebbe uscire per PS5. Un, prossimo titolo per PS5?, stando al video che sta circolando in queste ore sul web, sarebbe, come già detto, uno ...

IGN ITALY

... e di recente è emerso undi un titolo sci - fi che potrebbe competere con la produzione ... Secondo le informazioni emerse da chi ha indagato sul progetto si tratterebbe di(nome in codice), ...... e di recente è emerso undi un titolo sci - fi che potrebbe competere con la produzione ... Secondo le informazioni emerse da chi ha indagato sul progetto si tratterebbe di(nome in codice), ... PS5: un video leak mostra in anticipo Ooze, un nuovo sparatutto sci-fi in uscita in esclusiva su PS5 Un recente leak ha mostrato delle immagini relativi ad un probabile nuovo shooter in uscita su PS5: Ooze. Scopriamo tutti i dettagli.Solo poche ore fa, è spuntato in rete un video gameplay di pochi secondi che sembrerebbe mostrare un nuovo sparatutto sci-fi in uscita in esclusiva su PS5. Il progetto in questione sarebbe "Ooze", un ...