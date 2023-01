(Di lunedì 9 gennaio 2023) Mikayla Demaiter, 22enne di Chatham in Ontario, Canada, era una giovanefemminile ma non era più soddisfatta della propria: aveva bisogno di un cambiamento radicale. La canadese ha quindi deciso di sfruttare le doti che Madre Natura le ha donato e apririsi un profilodove poter creare i contenuti per adulti. Ora, Mikayla è una delle modelle più seguite e anche su Instagram conta più di un milione di follower. La storia di Mikayla Mikayla Demaiter è stata soprannominata la “starsu ghiaccio più sexy del mondo” ed era il portiere della squadra Bluewater Hawks nella Provincial Women’s Hockey League. Ora però, la divisa e i pattini non li indossa più. La modella si è raccontata a Daily Star: «Ho detto addio all’hockey su ghiaccio, era ora di voltare pagina e ...

ilmattino.it

Mikayla lascia l'hockey perEra unadell'hockey, ma a soli 22 anni ha deciso di abbandonare lo sport per aprire un profilo su. Stiamo parlando di Mikayla Demaiter, ...Mikayla Demaiter , 22enne di Chatham in Ontario , Canada , era una giovanedell' hockey femminile ma non era più soddisfatta della propria vita: aveva bisogno di un ...un profilodove ... Onlyfans, promessa dell'hockey lascia lo sport e si dà all'hard: «Volevo dare una svolta alla mia vita» Dalla squadra di hockey a OnlyFans il passo è stato breve per Mikayla Demaiter, ragazza canadese che ha lasciato lo sport per diventare modella sulla piattaforma. “Avevo bisogno di un cambiamento radi ...Mikayla Demaiter era una campionessa di hockey ma ha deciso di dire addio allo sport per approdare su OnlyFans: è seguitissima ed è diventata una star.