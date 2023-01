Globalist.it

Il governo Meloni insiste sulla sua linea dura nei confronti delle navi delleche salvano migranti. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi , a proposito dei porti assegnati alle imbarcazioni, assicura di fare 'le cose in modo responsabile'. 'Puntiamo a un'equa ...Ma, al di là delle eventualiformali, nella sostanza appare palese che con la nuova disciplina le navi delleeffettuerebbero meno salvataggi. Del resto, sin dal suo insediamento ... Ong, le giustificazioni farlocche di Piantedosi: “Non possiamo mandarle solo in Sicilia e Calabria” Il ministro dell’Interno cerca di far credere la scelta di mandare le navi ong in porti lontanissimi in porti di sbarco non sia un modo per boicottare chi salva le vite in mare ma risponderebbe a un’e ...Solo pochi giorni fa i talebani avevano vietato alle donne di frequentare le università. Ora arriva un nuovo editto: non potranno lavorare più per le organizzazioni umanitarie né internazionali né naz ...