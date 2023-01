OnePlus Nord 3 sarebbe in fase di test in vista del lancio ufficiale

HDblog

Il3 potrebbe essere il prossimo dispositivo mobile della seriee l'ultimo arrivato nel segmento dei dispositivi di fascia medio alta del brand. Mentreha lanciato inizialmente ......rilasciato l'aggiornamento ad Android 14 per gli smartphoneQuali smartphonericeveranno Android 148T (forse)9 Pro9RAce... OnePlus Nord 3 viaggia svelto: è già in test OnePlus Nord CE 5G (Charcoal Ink), fotocamera da 16 MP per selfie fantastici e pronti per i social e tanta qualità a prezzo assurdo.OnePlus Nord CE 5G (Charcoal Ink), fotocamera da 16 MP per selfie fantastici e pronti per i social e tanta qualità a prezzo assurdo.