OnePlus 7 e 7T | queste serie non riceveranno più alcun aggiornamento

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Coloro i quali sono in possesso di smartphonenon recenti, come ad esempio7, 7 Pro e7T e 7T Pro, dovranno dire addio a nuovi e futuri aggiornamenti. Come affermato dal produttore cinese stesso in un forum ufficiale, questi dispositivi sarebbero al termine del loro ciclo di vita, quindi ci sarebbe uno stop per quanto riguarda il lato software. Come ben sappiamo, la7 è stata presentata nel 2019, in primavera, con a bordo skin personalizzata OxygenOS 9, mentre la7T è stata presentata ad ottobre con la skin OxygenOS 10. Per i modelli7, 7 Pro e7T e 7T Pro l’ultimodel sistema è quello con l’interfaccia OxygenOS 12 e quindi tutti ...