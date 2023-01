(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Procura di Milano hail rinvio a giudizio per quattro imputati, tra cui il boss della 'ndrangheta Giuseppe Morabito, 78 anni e residente nel Varesotto, per il caso, riaperto di recente ...

... 78 anni e residente nel Varesotto, per il caso, riaperto di recente dagli inquirenti, del sequestro a scopo di estorsione che si concluse con l', quasi 48 anni fa, della 18enne...... Carolina , Giuseppe , Giacinto , Paolina , Luigia , Tommaso , Marianna e. L'unione fra i ... Si tratta, ancora una volta, di una scopo di vendetta : qualche tempo prima infatti ... Omicidio Cristina Mazzotti nel '75, chiesto processo per 4 - Cronaca La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 13, la giovane era a letto a causa dell'influenza dopo averla uccisa ha rivolto l'arma contro di sè e ha fatto fuoco. Alla base del gesto la volontà della rag ...Il caso risale al 1975 ed è stato riaperto. La ragazza fu rapita dall'Anonima sequestri a Eupilio (Como) e morì a Castelletto Ticino (Novara). Il padre pagò oltre un miliardo per il riscatto. Tra gli ...