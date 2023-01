Omicidio Arezzo | oggi Sandro Mugnai di fronte al giudice - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Stamani l'interrogatorio di garanzia dell'uomo che ha ucciso con la carabina Dodoli. Gli avvocati puntano sulla legittima ...... tra Monte San Savino e. La ricostruzione Tutto comincia dopo le 13,30 . Circa 350 tifosi ... Il motivo dell'incontro era un regolamento di conti per l'di Ciro Esposito da parte di ... Omicidio Arezzo, lite mortale tra ex amici. I legali di Sandro Mugnai: "Legittima difesa" Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Scontri tra tifosi della Roma e del Napoli nell’area di servizio Badia al Pino (Arezzo) sull’Autostrada del sole: un ferito, a quanto si apprende, è stato portato all’ospedale di Arezzo. Si tratta di ...