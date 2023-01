Oltre 3 milioni di sfollati negli Usa per disastri naturali

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) - L'1,3% della popolazione adulta degli Stati Uniti è stata sfollata a causa dinel corso del 2022. E' quanto emerge dai risultati di un'indagine, prima nel suo genere, condotta dal U.S. Census Bureau. Dei 3,3di, più di un terzo ha lasciato la propria casa per meno di una settimana mentre, 1 su 6 non ci ha più fatto ritorno. Secondo l'indagine questi numeri sono destinati ad alzarsianni a causa dell'intensificazione dei fenomenidovuti agli effetti del riscaldamento climatico.

Toscana Notizie

Non possiamo dimenticare che, tra i dati occupazionali, preoccupano soprattutto i circa 3... Gli ITS del comparto non solo troveranno maggiore visibilità presso le2050 aziende di ALIS, ...... in quanto queste partite Ivaa non superare il limite di ricavi/compensi di 85mila euro ...tax previsto dal Governo Meloni comporterà un costo aggiuntivo per le casse dello Stato di 404... Pnrr, alla Toscana oltre 10 milioni dal Ministero per 11 progetti di ... L’annuncio era atteso da settimane e finalmente è arrivato: Mercoledì, la nuova serie Netflix dei record firmata da Tim Burton, avrà una seconda stagione. La notizia è stata condivisa ufficialmente da ...Proprio oggi, nel giorno del 123esimo compleanno della Lazio, è in uscita "Sei sempre la più bella". Si tratta di un libro che raccoglie in 441 pagine le cinquanta ...