Olimpiadi Parigi 2024 | atletica | gare in 11 giorni | finali serali allo Stade de France

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La World Athletics ha reso noto il programma dell’leggera alledi. Leandranno in scena nell’arco di 11, con 17 sessioni complessive dal 1 all’11 agosto. Lesaranno tutte in orario seralede, mentre lesu strada (marcia e maratona) si disputeranno in orario mattutino e in quattrodiversi. Ad aprire le danze sarà la 20 km di marcia, mentre l’ultimo titolo assegnato sarà quello della maratona femminile. Tra lepiù attese ovviamente i 100 metri maschili, dove l’Italia spera di ritrovare protagonista il campione olimpico in carica Marcell Jacobs. La “gara regina” si disputerà alle ore ...

Olympics

Alledi Barcellona 1992 batté i colleghi uomini nella gara di Skeet conquistando l'oro ... dall'ultimo incontro dei mondiali di calcio femminile di, alla Ligue 1 maschile in Francia. ...Il suo obiettivo, ci ha spiegato, è quello di correre e farefino a quando potrà: ha ...80 erano diverse le Panda che tentavano di completare gli oltre 10 mila chilometri che separano... Parigi 2024: chi è già qualificato per le prossime Olimpiadi Atletica leggera, programma e date Olimpiadi Parigi 2024: gare in 11 giorni con 17 sessioni, finali serali allo Stade de France ...Undici giornate di gara, dal 1° all’11 agosto del 2024, ognuna con almeno una medaglia d’oro da assegnare. Tutte le finali in pista e in pedana programmate per le sessioni pomeridiane-serali. Sono alc ...