Occhio al pacco | Anche se sembrano le Poste | fate attenzione

Leggi su ck12

(Di lunedì 9 gennaio 2023)alla truffa delpostale, il messaggio ricevuto da migliaia di persone è molto pericoloso. Ecco cosa si rischia Un logo “addobbato” per le feste, un messaggio ben impostato e, di conseguenza, potenzialmente credibile, ed una specifica richiesta al destinatario, fornire un dato sensibile. Sono i tre “ingredienti” della truffa architettata da ignoti celati dietro ad un finto messaggio diItaliane, identico in tutto per tutto (o quasi) a quelli dell’azienda, che rappresenta in realtà lo strumento per sottrarre informazioni personali a malcapitati utenti. Polizia postale,alla truffa (ck12.it)Il periodo delle festività natalizie rappresenta, da diversi anni a questa parte, quello più rischioso dal punto di vista delle truffe via email o sms legate all’invio di presunti pacchi. Questo perché ...