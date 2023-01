Obiettivo Giro d' Italia 2023 | il programma di Remco Evenepoel - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il belga svela le corse a cui parteciperà da qui alla primavera: si comincia dalla Vuelta a San Juan a fine ...Facendo un parallelismo si può vedere una società che neldi 2 anni si è privata di giocatori ... Meglio porsi a quel punto un solo(o miri a guadagnare e non fai finte promesse a chi ti ... Obiettivo Giro d'Italia 2023: il programma di Remco Evenepoel Con l’ultimo muro del noto street artist Fabio Petani da poco realizzato, si conclude ufficialmente la III edizione di Street Art For Rights a Roma, il festival che racconta e diffonde la cultura dell ...SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Un thriller girato a San Pietro di Feletto da un cast di giovani trevigiani con un grande obiettivo: «Vogliamo portare il cinema in Veneto». Con ...