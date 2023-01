WIRED Italia

Ci sono dueall orizzonte pronti a uscire nel 2023. Il primo è la nuova attesa versione delPro che, dopo aver mancato l uscita l anno scorso per via delle note carenze di chip a livello globale, si ...In India Apple aprirà non solonegozi al dettaglio ma qui sarà incrementata anche la ... Offerte Speciali MinimoBook Air M1, a 969, si compra a rate ed arriva subito 8 Gen 2023 Il MacBook Air ... Nuovi Mac in uscita: un Pro con Silicon e un Air da 15 pollici Se da un lato nel corso del 2023 ci dovrebbe essere finalmente il debutto del visore di realtà aumentata Reality Pro, dall'altro, iPhone 15 a parte, non sarebbero previsti significativi aggiornamenti ...Ancora novità dal fronte Apple direttamente dalla newsletter Power On di Mark Gurman: è improbabile vedere un MacBook Air da 12 pollici nel 2023.