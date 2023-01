Nuova vita per l’ex casello di via Bianzana a Bergamo | sarà una ciclofficina

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La riqualificazione. La struttura, in stato di abbandono, verrà rigenerata a servizio della rete di percorsi della zona. Valore 250 mila euro, i soldi dal Pnrr: lavori al via durante l’estate.

TUTTO mercato WEB

Per semplificare la gestione del codice nel tempo e allungare i tempi didegli applicativi , ... Spesso, a seguito dell'implementazione dellafunzionalità, il codice potrebbe non essere così ...Rischiando di macchiare nuovamente di sangue quei metri d'asfalto in cui nel 2007 perse lail povero Gabriele Sandri. Se tre indizi fanno una prova, siamo alla vigilia di unastagione di ... Robbie Keane e la nuova vita da allenatore: l'ex Inter vicino al Portsmouth in C inglese La notizia della morte del prof. Raffaele Romano, ha fatto il giro "del Liceo" Galilei di Piedimonte Matese tra alunni ormai adulti ed altri ancora ...Brooklyn Beckham condivide la sua ricetta da chef. E anche nella vita, con la moglie Nicola Peltz, pare aver trovato la ricetta giusta... Il video di Amica ...