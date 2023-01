Nuoto | Lorenzo Galossi cambia tecnico? Mirko Nozzolillo potrebbe gestire il talento azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nuovo anno e nuovo? Lo scopriremo. Ci sono alcune indiscrezioni che riguardano, grandedel. A 16 anni,ha già fatto parlare di sé a livello internazionale con il bronzo degli 800 stile libero agli Europei 2022 di Roma e l’argento con la 4×200 sl nella stessa competizione, senza sottovalutare le medaglie, tra cui tre ori, messe in bacheca negli Eurojunior a Otopeni (Romania) dell’anno passato. Ebbene, come è noto,non ha preso parte alla stagione di vasca corta culminata con i Mondiali di Melbourne (Australia) a causa della mononucleosi che l’ha costretto a fermarsi per un periodo e quindi a non potersi allenare. L’obiettivo del 2023 è quello di ottenere il pass per i Mondiali di Fukuoka ...