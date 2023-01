Notifiche digitali degli atti pubblici con la Pnd | ma non ancora del tutto operativa

Leggi su italiasera

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Piattaforma(Pnd), lo strumento tecnologico centralizzato che dovrebbe consentire di passare dallecartacee a quellenella pubblica amministrazione, ad oggi esiste ma non èdel. Attualmente, sono in fase di collaudo alcune funzionalità disponibili per un numero limitato di enti pilota e i loro utenti. A evidenziarlo è un focus di Centro Studi Enti Locali (Csel), realizzato per Adnkronos. Quando sarà a pieno regime, spiega, ogni Comune potrà fare richiesta di adesione e adottarla perzzare il processo di notificazione, snellendo le procedure e risparmiando cifre importanti. Basti pensare che ...