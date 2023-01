Nonna Carla si butta sotto il camion per salvare il nipote | morta sul colpo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una nonnina di 73 anni èdopo aver fatto da scudo alche stava per essere investito da unmentre attraversavano le strisce pedonali. Tragedia in strada,eroe fa da scudo peril nipotino: investita e uccisa da un tir I fatti sono accaduti a Casatenovo, Lecco. La donna,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La sua vita per quella del nipote.Viganò, pensionata di 73 anni, questa mattina stava accompagnando il nipote a scuola, quando è stata investita e uccisa, da un camion. È successo a Casatenovo, centro della Brianza in provincia ...La donna,Viganò di 73 anni, residente nella zona, stava cercando di attraversare sulle ... Inutili invece i tentativi di soccorrere lache è morta sul colpo. Si tratta del secondo pedone ... Carla Viganò, la nonna morta travolta da un camion per salvare il ... Si chiamava Carla Viganò, la donna di 74 anni che ha salvato il nipotino da un incidente. La pensionata si è buttata sotto un camion che l’ha travolta e uccisa. Carla Viganò è la nonna che nella matti ...Una donna di 73 anni, Carla Viganò, è stata travolta e uccisa da un camion per salvare il nipote di 8 anni mentre lo stava accompagnando a scuola a Cesatenovo, in provincia di Lecco. La pensionata, st ...