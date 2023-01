Non volevo ferirli Il principe Harry difende il suo libro

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Iltorna a parlare in tv del suodi memorie che tanto scalpore ha scatenato per le indiscrezioni e le confidenze sulla famiglia reale inglese. Il Duca di Sussex sprona la famiglia a non restare in silenzio: così le cose potranno solo peggiorare. «Nessuna intenzione di ferire la famiglia reale. Nulla di quello che ho scritto voleva in alcun modo danneggiarli». Così ilha difeso le sue memorie in televisione dopo i primi estratti che hanno fatto scalpore, minacciando di vedere la famiglia reale a pezzi a 4 mesi dall'incoronazione di Re Carlo III. «Dopo 38 anni in cui ho visto la mia storia raccontata da così tante persone con distorsioni e manipolazioni intenzionali, sembrava il momento giusto per rivendicare la mia storia e raccontarla io stesso», ha affermato il Duca ...