NJPW Wrestle Kingdom 2023 – Review

(Di lunedì 9 gennaio 2023) E’ passato agli archivi, anche in questo, lo Show più importante della New Japan Pro Wrestling. Il 4 gennaio è passato, il Tokyo Dome si è svuotato ed è il momento dei bilanci. Sarà stato il solito grande evento, o qualcosa si saranno lasciati indietro, questa volta? La mia opinione a seguire. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i PRE SHOW i ONE ON ONE MATCH Oleg Boltin vs Ryohei Oiwa (03:00) Come previsto ci siamo ritrovati di fronte a un pareggio che viene bene a tutti. Alla New Japan che presenta due nuovi prospetti al Tokyo Dome, ai due protagonisti che si mettono in mostra ma non soffrono nessuna sconfitta, e a noi che abbiamo visto 3 minuti di buoni scambi, giusto per farci capire stili, qualche virtù e qualche difetto. Il futuro li aspetta. Winner: Draw (6 / 10) i NEW JAPAN RUMBO 19 Man Gauntlet Battle Royal to ...