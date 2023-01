NJPW | Lo show Strong sta per cambiare | il presidente Ohbari da qualche indizio

The Shield Of Wrestling

... l'ennesimo promo criptico di Bray Wyatt e un main event adrenalinico, lonon ha deluso le ...Cole abbia ricordato il passato di Balor nel Bullet Club e abbia citato Karl Anderson come attuale...Annunciato un megatra AEW eAl momento non sono ancora stati annunciati i match che vedremo al grande evento, ma il founder e presidente della AEW ha promesso grandi sorprese . La ... Wrestle Kingdom 17 - La card dello show NJPW vs NOAH Ohbari noted that NJPW STRONG started during the pandemic in order to "continuously provide matches." Based on the changing internal and external environment, NJPW STRONG will cha ...New Japan have announced the dates of their New Japan Cup tournament, and for their 51st Anniversary show in March.