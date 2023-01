Nikita Pelizon prepara un piatto di frutta e Luca Onestini reagisce male

(Di lunedì 9 gennaio 2023)poche ore fa ha compiuto un gesto all’interno del Grande Fratello Vip 7 che ha suscitato molteplici reazioni, ma soprattutto quella astiosa di. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il gesto di pace della vippona: “A me non piace tutta questa divisione” Unditagliata oggi ha scatenato una discussione al Grande Fratello Vip 7.e Milena Miconi hannoto per tutti i vipponi la, ma la modella triestina, ricordandosi cheama i kiwi, gli ha lasciato uncon il frutto preferito. L’ex tronista di Uomini e Donne, vedendolo, senza sapere chi l’avesse ...

Isa e Chia

Un gesto certamente volontario e notoriamente scaramantico, che riaccende le polemiche per le accuse già rivolte adi avere il malocchio e di portare iella. Per un gesto simile nel corso di ...... con un televoto flash senza precedenti aperto per Elenoire Ferruzzi, eliminata dal pubblico per i comportamenti non idonei tenuti nei confronti di. L' ingresso dei nuovi Vipponi ... Gf Vip 7, Luca Onestini (ancora) contro Nikita Pelizon: “Rancorosa e vendicativa” Luca Onestini viene colto di sorpresa da un gesto di pace inaspettato: Nikita prepara un piatto di frutta per lui ...Un' ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è espresso sul comportamento degli attuali inquilini nei confronti di Nikita Pelizon.