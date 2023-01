Agenzia ANSA

Inalmeno 32 persone sono state rapite sabato scorso in una stazione ferroviaria nello Stato di Edo, nel sud del Paese. Lo segnalano le autorità, citate dalla Bbc. Tra i rapiti figurano sia ...L'cade mentre lasi prepara a tenere le elezioni generali, in agenda il mese prossimo, in un contesto di irrisolta insicurezza. Nigeria: attacco contro stazione, almeno 32 persone rapite - Africa ROMA, 09 GEN - In Nigeria almeno 32 persone sono state rapite sabato scorso in una stazione ferroviaria nello Stato di Edo, nel sud del Paese. Lo segnalano le autorità, citate dalla Bbc. Tra i rapiti ...Sabato almeno 32 persone sono state rapite mentre si trovavano in una stazione ferroviaria nello stato dell'Edo, nel sud della Nigeria. Secondo le ...