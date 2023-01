Nicolas Cage non farà mai un film di Star Wars e ammette | “Sono un fan di Star Trek”

(Di lunedì 9 gennaio 2023)nonmai undi, né prenderà parte mai a qualunque progetto faccia parte dell’universo creato dalla mente brillante di George Lucas. Al tempo stesso, l’attore è pronto a fare carte false per riuscire ad ottenere un ruolo in un’altra saga cinematografica sempre di fantascienza, ovvero. La, infatti, nel corso di una recente intervista, ha ammesso di essere un fan dell’universo creato da Gene Roddenberry. Intervistato da Kevin Polowy per promuovere l’uscita del suo nuovoRenfield, in cui interpreta Dracula,alla domanda “Sei interessato ad unirti all’universo di ...

Protagonista del film è Nicholas Hoult che veste i panni di Renfield, il fedele servitore del vampiro per antonomasia, Dracula, interpretato per l'occasione dall'attore premio Oscarcon ...non ha interessi nei confronti di Star Wars . Qualunque sia il progetto, l'attore ha spiegato di non voler apparire nell'universo creato tempo addietro da George Lucas . A breve tornerà ... Più Giucas Casella che Dracula: Nicolas Cage in Renfield fa ridere già dal trailer Nicolas Cage ha rivelato ai microfoni di Yahoo Entertainment di essere un grande fan di Star Trek e di non avere alcuna intenzione di unirsi all'universo di Star Wars.