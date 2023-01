(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si è ufficialmente conclusa laseason della NFLe la diciottesimaha emesso gli ultimi verdetti, andando a completare in maniera definitiva la griglia dei Play-offs che, come tradizione, scatteranno già nel corso del prossimo weekend con l’attesissimo “Super Wild Card Round” che ci regalerà subito sei incontri davvero vibranti. Nella AFC la prima posizione va ai(14-3) che hanno chiuso regolando 31-13 i Las Vegas Raiders (6-11). La #2 va ai Buffalo Bills (13-3) che piegano 35-23 i New England Patriots (8-9). Alla #3 troviamo i Cincinnati Bengals (12-4) che superano 27-16 i Baltimore Ravens (10-7) che arrivano comunque alla post-season con la #6. Alla #4 troviamo i sorprendenti Jacksonville Jaguars (9-8) che vincono 20-16 contro i Tennessee ...

OA Sport

Damar Hamlin , giocatore della squadra di football americano dei Buffalo Bills che aveva subito un arresto cardiaco durante il 'monday night' contro i Bengals , ha scritto il suo primo post su ...Si ritrova a giocarsi la stagione con Joshua Dobbs, quarterback alla sesta stagioneche non ha ancora mai vinto una partita, solo alla seconda da titolare e che nel secondo tempo non sembra ... NFL 2023 (18a settimana): si è chiusa la regular season! I Kansas City Chiefs ed i Philadelphia Eagles sono le #1 I verdetti delle due partite che hanno aperto la 18ª e ultima giornata di stagione regolare. Il quarterback dei Chiefs col primato di yard complessive ...Damar Hamlin, dopo essersi svegliato ha voluto ringraziare tutti per l'affetto dimostratogli. Il difensore di football americano dei Buffalo Bills era svenuto in campo durante ...