Neve nel Lazio | il Monte Terminillo torna a imbiancarsi FOTO

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La rilevazione radar più vicina delle ore 14:50 segnala precipitazioni consistenti con intensità 3 su 12, in particolare sule le montagne presenti nel. Una giornata caratterizzata da precipitazioni nevose, temperatura minima di -2°C e massima di 3°C. In particolare avremo pioggia moderata o forte al mattino, rovesci dial pomeriggio,e schiarite alla sera.lanel: imbiancato ilDurante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 3°C alle ore 10, mentre la minima alle ore 23 sarà di -2°C, lo zero termico più basso si attesterà a 1380m alle ore 23 e la quotapiù bassa, 980m, alle ore 22. I venti saranno al mattino ...

Meteoregionelazio.it

Precipitazioni liquide sono scese anche alle medie quote, comecaso di Asiago e Gallio . Laè caduta solo oltre i 1500 metri per effetto delle temperature troppo elevate. Temperature oltre ...Secondo i dati della rete di rilevamento dell'Arpav,capoluogo ampezzano lafresca nelle ultime 24 ore ha raggiunto i 15 centimetri - per un totale al suolo di quasi 30 cm - La nevicata è ... Rivincita dell’Inverno: tornano pioggia e neve nel Lazio, ecco dove Alcuni dettagli diagnostici emersi nelle ultime ore rivelano tutta la gravità del brutto incidente con uno spazzaneve subìto l'1 gennaio dall'attore, ancora ricoverato in condizioni critiche ma stabil ...LECCO – Si conclude il rientro per i circa 5 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere fuori casa il ponte dell’Epifania spinti anche dal caldo anomalo che ha però penalizzato molti degli am ...