(Di lunedì 9 gennaio 2023)resta ildi mercato, con un vantaggio del 2% su Prime Video. Paramount+ ha guadagnato il +3% dal terzo trimestre ed è in una serrata competizione con TimVision e NowTV. Questo è quanto ci racconta l’ultimo report – relativo al periodo ottobre – dicembre– relativo all’elaborato da JustWatch, la guida multimediale per scegliere cosa vedere nell’’immenso’ormai apparentemente sconfinato universo del VOD, video-on-demand e che 20 milioni di utenti in 115 Paesi utilizzano ogni mese per scegliere cosa guardare su, Prime Video, Disney+ e così via. Una sorta di “TV Sorrisi e Canzoni” dei nuovi modi di vedere la TV, per intenderci. I dati JustWatch relativi al quarto trimestre. Si allarga di un punticino, quindi, la forbice tra ...

F-Mag

In casa Franceschini non se ne erano accorti, ma gli italiani sì e hanno decretato lo straordinario fallimento della 'italiana', strombazzatissima dall'ex ministro della Cultura. Un flop ...Itsart messa in liquidazione dal governo La piattaforma Itsart è stata messa in liquidazione dal governo lo scorso 29 dicembre. Doveva essere la 'della cultura italiana', così la definì l'allora ministro della Cultura Dario Franceschini. La notizia è arrivata solo con il nuovo anno. Il titolare del dicastero della Cultura, Gennaro ... Netflix chiude il 2022 da leader in Italia | F-Mag La notizia è arrivata con il nuovo anno, anche se l’atto ufficiale della messa in liquidazione di ItsArt, la piattaforma di streaming che l’ex… Leggi ...La piattaforma Itsart è stata messa in liquidazione dal governo lo scorso 29 dicembre. Doveva essere la “Netflix della cultura italiana”, così la definì l’allora ministro della Cultura Dario Francesch ...