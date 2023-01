Nessuno guiderebbe bendato per 400 metri | giusto? Eppure è quello che accade quando ci si scatta un selfie mentre si è al volante

Leggi su iodonna

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È una strage silenziosa. Perché il numero dei morti per incidente stradale ha ormai raggiunto cifre drammatiche. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno in tutto il mondo ci sono oltre 1,35 milioni di vittime. Le indagini dimostrano che il 90 per cento degli eventi «sono causati da errori del guidatore, come una scarsa attenzione, una reazione inappropriata a un pericolo o una violazione delle leggi sulla circolazione stradale». L’eccesso di velocità causa il 30 per cento degli incidenti mortali, la distrazione il 10 per cento. In Europa è stato calcolato che nel 25 per cento a provocare vittime è la guida in stato di ebbrezza. Il 25 novembre scorso Aci e Istat hanno reso note le stime preliminari relative al primo semestre del 2022. E i numeri fanno impressione: gli incidenti con lesioni a ...