Agenzia ANSA

La Regione Lazio comparirà come parte civile nel processo legato alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista nei comuni di Anzio e Nettuno, centri del litorale. Nel ...Immaginabile vi sia il lasciapassare deidella Camorra. Il mercato è comunque florido e il ... La 'vede nei rifiuti speciali un settore in grande crescita e si è inserita nel business ... 'Ndrangheta: clan litorale Lazio, Regione parte civile - Cronaca (ANSA) - ROMA, 09 GEN - La Regione Lazio comparirà come parte civile nel processo legato alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista nei comuni di Anzio e Nettuno, centri ...Niente misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a carico di Donato Antonio , difeso dall’avv. Antonio Lomonaco. Il Tribunale ...