Nba | Nets vincono ma ansia per Durant | Grizzlies ok anche senza Morant

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Successiper Cleveland e Philadelphia, Phoenix e Clippers in crisi NEW YORK (STATI UNITI) - Il sorpasso firmato da O'Neale a 3"2 dalla sirena vale la vittoria in volata su Miami (102 - 101) ma ...

Sul finire del terzo quarto, KD è stato costretto a lasciare il campo per una botta al ginocchio destro e nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti: iincrociano le dita e nel ...Prosegue la regular season2022/2023 e non mancano le sorprese, così come le conferme. I Brooklyn, orfani di un infortunato Kevin Durant, ripartono da Kyrie Irving e i suoi 29 punti nella vittoria contro i Miami Heat ... NBA - Brooklyn Nets: doppio infortunio per Kevin Durant al ginocchio Sul finire del terzo quarto, KD è stato costretto a lasciare il campo per una botta al ginocchio destro e nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti: i Nets incrociano le dita e nel ...BASKET NBA - Sono nove le partite giocate nella notte di pallacanestro a stelle e strisce. Philadelphia è senza Embiid, ma vince con Detroit grazie alla tripla ...